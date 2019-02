Entra in casa e si trova all’interno quattro estranei: «Non si preoccupi, siamo Carabinieri», ma invece erano ladri che avevano appena messo a segno il colpo in casa loro, trafugando banconote e gioielli. E’ quello che è successo a Barco di Orzinuovi.

Finti Carabinieri in azione, via oro e contanti

E’ accaduto nei giorni scorsi nella frazione di Barco ai danni di una coppia di anziani che nel bel mezzo della mattinata stavano rientrando a casa, una villetta in periferia isolata.

Il trucco messo in atto è stato il solito, con una novità: adesso i ladri si «travestono» anche da uomini dell’Arma. E hanno raggirato una coppia di anziani portando via loro centinaia di euro e gioielli.

