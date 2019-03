L’avvocato difensore chiederà una perizia per dimostrare l’impossibilità dell’anziana di stare a giudizio.

Finse lo stupro: il processo nei confronti dell’anziana riprenderà a maggio

Tutto rimandato al 22 maggio. Così ha deciso il giudice lunedì mattina. Il legale dell’imputata, accusata di calunnia, si è riservato la facoltà di presentare una perizia per dimostrare l’impossibilità di Angela Betella, classe 1929, di stare in giudizio. Gli avvocati del complice Pietro Preti, classe 1947 accusato di favoreggiamento, hanno invece chiesto di poter vedere la lista dei testimoni della pubblica accusa. La parte offesa, il romeno Saint Petrisor, per ora non è raggiungibile e per il suo legale non è stato ancora possibile costituirsi parte civile.

