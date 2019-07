Finse di farsi male mentre era al lavoro all’ospedale: licenziato. La sanzione disciplinare è toccata a un infermiere dell’ospedale di Chiari.

Licenziato dall’ospedale

Non solo la dottoressa che era andata in ferie utilizzando la 104, all’ex Mellino Mellini c’è stato un altro licenziamento. Ad avere avuto la peggiore delle sanzioni disciplinari e stato ora anche un infermiere, un operatore sanitario, che aveva denunciato un infortunio sul lavoro, e dunque proprio negli ambienti del presidio clarense dell’Asst Franciacorta, che però in realtà non si era mai verificato. La decisone è arrivata dopo una indagine interna: una volta verificata la non veridicità dell’infortunio, l’uomo è stato licenziato.

Del resto, già nel caso della dottoressa, il direttore generale Mauro Borelli aveva dichiarato che l’intento dell’azienda resta quello di fare il meglio per i pazienti e allo stesso tempo tutelare anche i dipendenti che eseguono il loro lavoro correttamente.

TORNA ALLA HOME