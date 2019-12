Finisce fuori strada a Capriano: è codice rosso in via Santa Maria Crocifissa di Rosa.

Incidente a Capriano

E’ successo poco fa, alle 17, vicino alle scuole elementari in via santa Maria Crocifissa di Rosa. Secondo le prime informazioni un mezzo sarebbe finito fuori strada: l’entità dell’incidente ha subito allarmato i soccorritori del Cosp di Flero, precipitatisi sul posto in codice rosso. Attualmente non si conoscono le condizioni del conducente e di eventuali passeggeri.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

