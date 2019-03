Incendio alla legnaia in via Tito Speri a Castelcovati.

Fiamme

Tutta la famiglia era in casa quando verso le 20:00 i vicini hanno notato delle alte fiamme nel giardino della proprietà in via Tito Speri a Castelcovati.

Allertati i proprietari che hanno chiamato i Vigili del fuoco di Chiari anche i figli e gli altri vicini han provato a domare le alte fiamme per contenere il danno.

Soccorsi

Dopo poco 2 mezzi con due squadre per un totale di 7 uomini sono arrivati sul posto per spegnere l’incendio, valutare i danni e mettere tutto in sicurezza. La causa sarebbe da attribuire ad un corto circuito dell’impianto elettrico.

Nessun ferito, solo un momentaneo shock per le fiamme alte dovute ovviamente all’ingente quantità di legna.

