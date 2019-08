Festa Radio chiusa: annullato il concerto di Ziggy Marley. La cancellazione è stata una conseguenza della nuova ondata di maltempo del pomeriggio.

Annullato il concerto di Ziggy Marley

Era tutto pronto, c’era la massima attesa per il concerto di Ziggy Marley alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia. L’evento che vedeva protagonista il figlio dell’indimenticato Bob Marley, questa sera, non ci sarà. L’esibizione è stata annullata a seguito della bufera che si è abbattuta nel tardo pomeriggio su città e Provincia (e ha devastato paesi interi come Flero, Azzano e Capriano). Gli stand della festa sono infatti stati spazzati via dal vento e alcuni sono finiti anche sugli alberi. I tavoli invece sono stati completamente rovesciati e l’area di via Serenissima è stata vittima di allagamenti. Dopo diversi sopralluoghi, gli organizzatori hanno deciso di tenere chiusi i cancelli.

TORNA ALLA HOME