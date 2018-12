Festa per il 45esimo di Capriano del Colle. L’evento è in corso di svolgimento per chiunque volesse ancora andarci!

Le celebrazioni sono iniziate ieri ma il clou è questa mattina. In piazza Mazzini infatti sono adunate numerose sezioni ANA giunte da diverse zone del territorio bresciano per festeggiare la sezione di Capriano il 45esimo anniversario dalla Fondazione.

A celebrare questo importante traguardo a fianco del presidente della sezione locale, Davide Andreoletti, è presente la sezione Alpini di Brescia. Il corteo è stato accompagnato dalla fanfara degli Alpini di Rogno.

La mattinata di festa è iniziata con l’alzabandiera alla chiesetta dei caduti, la sfilata delle penne nere è proseguita poi al monumento dei caduti e per le vie del centro storico sino alla parrocchiale dove si terrà alle 10.30 la messa. Intervenuto nei saluti il primo cittadino di Capriano del colle Edoardo Spagnoli. L’intera comunità è in festa per gli Alpini.

