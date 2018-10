Un week end intenso a Milzano

Festa della Madonna del Rosario

Da venerdì sera il paese è in festa per la Madonna del Rosario. Non solo funzioni religiose tramandate da secoli ma anche divertimento e cultura. Proprio per questa festa presso il palazzo comunale è stata allestita una mostra dedicata a “Leonardo da Vinci”.

Ieri grande serata, il programma della festa infatti ha proposto ai visitatori una “gnoccata” in oratorio e a seguire il grande spettacolo “Italian beauty” di Leonardo Manera.

Oggi invece l’oratorio è stato animato dalla mostra scambio di modellismo agricolo mentre al museo contadino è andata in scena la fiera “artigianato e hobbistica”. Entusiasmante anche la mostra “John Deere” in collaborazione con Agri-Bertocchi di Orzivecchi a cui si è aggiunta quella di Alfa Romeo nel cortile del palazzo comunale.

Nel pomeriggio la suggestiva processione a cui è seguita la dimostrazione della “dog dance” in oratorio.

Domani gran finale della festa con la tortellata del madunì al circolo anziani alle 20.30.