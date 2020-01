Non si fermano all’alt e iniziano una folle corsa fra le vie del paese, il tentativo di fuga ha avuto però vita breve.

Fuga in auto

Gli uomini si trovavano a bordo di un’auto che passava sulla provinciale e nelle vicinanze delle Cinque vie gli agenti della Locale hanno tentato di fermarli, ma gli uomini invece di accostare hanno accelerato inziando una corsa rocambolesca con sorpassi azzardati e varie infrazioni. La fuga è durata poco e sono stati bloccati in via Calepio.

Fermati tre clanestini

A bordo c’erano tre uomini, un cubano e due peruviani, apparentemente senza fissa dimora proveninti probabilmente dalla zona di Milano. Dalla verifica dell’indenitià gli agenti hanno scoperto che l’uomo alla guida non aveva la patente e non avevano i documenti in regola: a due di loro è stato notificata l’ordinanza di espulsione, mentre il terzo, che già aveva un decreto di espulsione è stato portato al Comando di Polizia Locale e dopo l’udienza di convalida prenderà in questi giorni un volo per lasciare l’Italia.

