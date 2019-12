Ferita da un animale, soccorsi attivi a Toscolano Maderno: sul posto anche l’eliambulanza da Brescia.

Ferita da un animale

E’ successo verso le 10.30, lungo un impervio sui monti nel territorio di Toscolano Maderno. Stando alle prime informazioni il coinvolto sarebbe rimasto ferito da un animale mentre si trovata nei boschi. Allertati sul posto si sono precipitato i Carabinieri di Gavardo e di Salò, il soccorso alpini e l’ambulanza dei volontari del Garda. In arrivo anche l’elisoccorso da Brescia: riguarda le generalità del ferito e le dinamiche dell’incidente ancora non si sa nulla. Per fortuna sembra che il coinvolto non sia grave.

La 24enne è stata ferita da un cinghiale mentre stava camminando il cinghiale è arrivato da sotto e con la zampa davanti a ha preso la gamba provocando una ferita lacero contusa. Le condizioni tuttavia non sono gravi. Il fatto è avvenuto nel corso di una gita in compagnia di altre persone tra Monte Maderno e il monte Pizzocolo. Il codice giallo con il quale in un primo momento sono stati allertati i soccorsi è diventato verde secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu).

TORNA ALLA HOME