Ferita a Capriolo e incidente a Pontoglio. Le due richieste di soccorso sono partite in codice giallo, ma non si sono rivelate troppo gravi.

Ferita a Capriolo

La chiamata ai soccorsi è partita dopo le 5, in un impianto lavorativo di via Molinara. E’ rimasto ferito un uomo di 70 anni. Sul posto, oltre al personale sanitario, è arrivata anche l’Asst Fraciacorta. L’uomo è stato trasferito in codice giallo.

Incidente a Pontoglio

E’ successo poco prima delle 11. L’incidente si è verificato in via Alcide De Gasperi. L’emergenza è partita in codice giallo, ma si è fortunatamente risolta in verde. Sono rimasti coinvolti un uomo di 45 anni e una persona di 61. Nessuno è rimasto gravemente ferito.

