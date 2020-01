Schianto mortale pochi minuti prima dell’una a Dello, un automobilista ha perso la vita dopo aver tamponato violentemente un’autobotte. Altro incidente stradale a Provaglio d’Iseo, coinvolto un giovane.

Schianto a Dello

La chiamata ai soccorsi è partita alle 00.57, in via Agosti a Dello. E’ deceduto un uomo di 38 anni, T.A. le sue iniziali. Il violento impatto con l’autobotte è stato fatale per il 38enne residente proprio a Dello. L’uomo, a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, ha tamponato violentemente il mezzo pesante adibito al trasporto del latte.

Sul posto, l’ambulanza dei volontari del soccorso di Dello, e il mezzo di soccorso avanzato di Orzinuovi con a bordo il medico. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Illeso il 29enne alla guida del mezzo pesante.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle autorità, sul posto i carabinieri e due unità dei Vigili del fuoco, da Orzinuovi e da Brescia.

Altro incidente a Provaglio

E’ successo poco prima delle 6. L’incidente si è verificato in via Cave. All’allarme in codice rosso per un’auto finita fuori strada, con a bordo un ragazzo di 24 anni.

