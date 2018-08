Febbre Dengue a Travagliato, ma è un caso isolato. Tra venerdì e sabato una ditta specializzata ha effettuato la disinfestazione. La malattia virale viene trasmessa dalla zanzara tigre.

E’ stata l’Ats di Brescia a comunicare al Comune un caso sopetto di Chikungunya prima, rivelatasi Dengue poi. Entrambe le malattie virali vengono trasmesse dalla zanzara tigre. A contrarre il virus durante un viaggio all’estero è stato un residente di via Gabriele D’Annunzio.

Avviate tra venerdì e sabato le operazioni di contenimento entro un raggio di 200 metri dalla via, come disposto dai Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali.

