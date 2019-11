Fatti brillare gli ordigni bellici trovati nei pressi della scuola primaria di Castenedolo. Ieri, mercoledì, è intervenuto il reggimento Guastatori di Cremona.

Quattro bombe risalenti alla Seconda Guerra mondiale, quando via Pisa, dove oggi sorge la primaria di Castenedolo, era impiegata dai tedeschi come campo base. Gli ordigni ritrovati durante un’operazione di bonifica sono stati fatti brillare ieri, mercoledì, a lezioni sospese e perimetro in sicurezza.

A intervenire per le operazioni di recupero e brillamento, il decimo reggimento Genio Guastatori di Cremona, che è arrivato sul posto con due furgoni dell’esercito. Con loro anche la Croce Rossa, i carabinieri e la Locale. Una volta messo in sicurezza il perimetro, gli artificieri hanno trasportato gli ordigni in una cava in periferia per farli brillare lontano da abitazioni. Una delle quattro bombe a mano, però, è stata fatta brillare sul posto, perché il trasporto sarebbe stato troppo rischioso.

La neutralizzazione è stata portata a termine nel giro di poche ore, permettendo la riprese dell’attività della scuola e dei servizi vicini.

