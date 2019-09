Fanno esplodere il bancomat della Posta di Bagnolo Mella: indagini in corso per risalire ai malviventi che hanno messo a segno il colpo.

Fanno esplodere il bancomat della Posta: indagini in corso

Sono entrati in azione stanotte per portare via i contanti della cassetta del bancomat della Posta di Bagnolo Mella. All’1.45 circa, dopo aver piazzato l’esplosivo, una cosiddetta “marmotta”, hanno fatto saltare lo sportello Atm dell’ufficio postale e, dopo aver trafugato il denaro, sono fuggiti. La cifra asportata dai malviventi è ancora da quantificare, ma non sarebbe ingente: sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Verolanuova, presenti anche questa mattina sul posto per i rilievi. I danni all’ufficio sono contenuti, ma oggi l’Ufficio postale resterà chiuso.

TORNA ALLA HOME PAGE