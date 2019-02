Alla luce delle numerose segnalazioni sulla presenza di presenti falsi operatori Enel, anche il Comune di Manerbio ha diramato un comunicato per avvisare la cittadinanza di fare attenzione alle possibili truffe.

Occhio ai truffatori

Secondo le segnalazioni, per convincere la gente a sottoscrivere tali contratti i truffatori sostengono si tratti di una formula obbligatoria. La mancata adesione porterebbe, sempre secondo i malviventi, la sospensione dei servizi. Il Comune intende precisare che nulla di tutto ciò corrisponde al vero. “Sono presenti sul territorio promotori di proposte commerciali per l’erogazione dei servizi di acqua, luce e gas, liberamente valutabili – ha comunicato l’Amministrazione – Si precisa che la mancata sottoscrizione di nuovi contratti non comporterà l’interruzione delle utenze di acqua, luce e gas già attive o del servizio di raccolta dei rifiuti. I cittadini che ritenessero di aver assistito a comportamenti scorretti potranno segnalarli alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Manerbio”.

