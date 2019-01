Bagnolese 25enne evade i domiciliari: arrestato.

E’ finito nei guai un 25enne bagnolese che è stato arrestato dai Carabinieri per aver evaso i domiciliari. Il giovane era già stato arrestato a fine novembre, insieme alla madre 45 enne, per alcuni furti su autovetture in sosta nei pressi dei centri commerciali e luoghi di culto dei paesi bresciani, tra cui Flero, Capriano del Colle, Roncadelle, Rodengo Saiano e Castenedolo. A seguito dell’arresto il giovane veniva sottoposto ai domiciliari e sottoposto ad attenti controlli da parte militari. Proprio durante uno di questi controlli i Carabinieri hanno accertato che il giovane non si trovava in casa per cui si sono appostati nei pressi dell’abitazione. Dopo poco più di un ora, hanno notato il ragazzo, cappuccio in testa, che furtivamente cercava di fare rientro in casa; sulla sua strada ha però trovato ad attenderlo i Carabinieri che hanno proceduto all’arresto in flagranza, convalidato ieri dal Gip del Tribunale di Brescia.



