Il fatto è successo nei giorni scorsi, brillante l’operazione dei carabinieri di Chiari.

Evade dai domiciliari dalla provincia di Lodi: arrestato a Chiari

Stava scontando una pena, per reati finanziari, nella sua casa a Salerano sul Lambro, Comune in provincia di Lodi. Ma nei giorni scorsi è scappato. Dopo essere stati informati, i carabinieri di Chiari hanno effettuato una ricerca sull’uomo, classe 1978 originario della Calabria, ed è emerso che a Chiari ha una famiglia. Il fuggitivo, però, si era nascosto nell’appartamento di un uomo, anche lui già noto alle Forze dell’ordine, con il quale in passato aveva avuto delle divergenze. Ma i militari non si sono fatti ingannare e nel cuore della notte hanno bussato alla porta dell’abitazione situata all’ultimo piano di un palazzolo di via Consorzio agrario.

TORNA ALL’HOMEPAGE