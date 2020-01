Evade dai domiciliari: arrestato 28enne. E’ stato beccato dai Carabinieri della stazione di Quinzano d’Oglio durante un controllo.

Evade dai domiciliari

Sarebbe dovuto essere a casa come stabilito dalla misura cautelare, ma non è andata così ed è finito in manette. I Carabinieri della Stazione di Quinzano d’Oglio, durante il controllo ai soggetti ristretti agli arresti domiciliari hanno accertato che un 28nne di nazionalità indiana, arrestato per furto e truffa, era evaso. I militari hanno quindi immediatamente diramato le ricerche e perlustrato la zona rintracciando il giovane in una via del centro. L’uomo ha tentato di giustificarsi riferendo che voleva godersi le luminarie natalizie prima che venissero definitivamente smontate.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di evasione. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la detenzione in carcere.

TORNA ALLA HOME