Galimberti (socia Gruppo Euronics) insolvente, a rischio 250 lavoratori. I prossimi 30 giorni saranno decisivi per il futuro del gruppo.

A rischio 250 lavoratori

Il giudice del tribunale fallimentare di Milano Sergio Rossetti ha dichiarato l’insolvenza di Galimberti, socio Euronics, storica catena di negozi che vende prodotti di elettronica ed elettrodomestici.

La procedura

Il provvedimento del Tribunale di Milano apre le porte alla procedure di amministrazione straordinaria del gruppo, per il quale è stato anche nominato un commissario. Trenta i giorni di tempo che il funzionario avrà a disposizione per stilare una relazione nella quale indicare se la società sia o meno in grado di restare sul mercato. Altrimenti l’ipotesi è quella del fallimento.

I sindacati

Nei giorni scorsi i sindacati Filcams Cgil avevano nuovamente posto l’attenzione sulla vicenda, che tiene con il fiato sospeso i lavoratori da anni. Tanto che, come spiegano i sindacati, “l’occupazione è passata da oltre 600 addetti nel 2013 a circa 250 lavoratori nelle sole Lombardia e Veneto”.

La nota dell’azienda

“Euronics” intende precisare che le vicende della Galimberti Spa coinvolgono esclusivamente la Galimberti Spa. Con oltre 400 punti vendita in Italia, a insegna “Euronics”, “Euronics City” ed “Euronics Point”, di cui 205 di proprietà e 198 in affiliazione, con una forza occupazionale di oltre 4.700 dipendenti e gestiti da imprese giuridicamente indipendenti e radicate nel territorio italiano, il marchio “Euronics” esprime un giro d’affari complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro al netto d’iva. Numeri che fanno della catena “Euronics” la terza realtà nel mercato. Le forti difficoltà di Galimberti Spa che speriamo – anche pensando alle maestranze – possano essere prontamente risolte, non possono dunque essere associate in alcun modo al marchio “Euronics” nel suo complesso, ad Euronics Italia Spa e tantomeno alle sue imprese Socie. Euronics Italia Spa è attiva nello sviluppo di progetti, di sinergie organizzative e commerciali e di marketing sotto un’unica insegna, al fine di confermarsi punto di riferimento per i consumatori ma sempre nel rispetto delle autonomie gestionali delle 9 società che ne compongono l’azionariato. La missione è quella di consolidare la presenza del marchio “Euronics” sul territorio italiano sia attraverso un piano di sviluppo che prevede l’apertura di molti nuovi punti vendita nel 2019, sia raccogliendo la sfida “digitale” omnicanale ampliando le competenze per integrare un modello di business che vuole mantenere la propria specificità di retailer fisico. “Euronics” è da sempre vicina ai propri clienti e anche in questa particolarissima situazione, attraverso il proprio servizio clienti, è a disposizione per raccogliere le eventuali necessità riferite ad acquisti effettuati nella rete dei punti di vendita della Galimberti Spa: sarà sufficiente contattare il call center per ricevere assistenza o informazioni.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE DI OGGI