E’ esploso un tubo del gas mentre si trovava in una palazzina con il titolare della ditta termoidraulica della Bergamasca per il quale lavora. Il pontogliese Mirko Folsi, classe 1990, è rimasto gravemente ustionato. E’ successo ieri mattina a Caionvico, a Brescia, in via Sant’Orsola. Secondo una prima ricostruzione, i due avevano seguito tutte le procedure prima di procedere al taglio di un tubo, ma del gas era rimasto all’intero ed ha causato l’esplosione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i soccorritori che hanno messo in sicurezza l’area e trasportato all’ospedale i due ustionati. Il 29enne da qualche tempo non viveva più in paese, dove però è cresciuto.

