Esce di strada e finisce nel fosso: a perdere la vita nell’incidente di questo pomeriggio è stato Pietro Romano, 41 anni, residente a Offlaga.

Offlaga piange Pietro Romano

E’ Pietro Romano, 41enne di Offlaga, la vittima della tragedia consumatasi questo pomeriggio nella campagne di Offlaga. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, se sia stato per un malore o una distrazione: l’auto di Romano si è ribaltata nel canale pieno di acqua, da dove è stato recuperato dal personale dell’ambulanza. Il mezzo, invece, è stato rimosso poche ore più tardi dai Vigili del Fuoco di Verolanuova e dal carro attrezzi. Classe 1978, residente nel paese della Bassa, Pietro Romano era un vero artista conosciuto anche a Manerbio in quanto titolare del negozio di tatuaggi Le Bateau Lavoir by P’ink, all’interno del quale coltivava la sua creatività.

