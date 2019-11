Esce di strada con l’auto a Manerbio e scattato il codice rosso. L’incidente è avvenuto poco fa, alle 7.49, in via San Martino del Carso.

Aggiornamento delle 8.20

A restare coinvolte nell’incidente sono state una 31enne e una 57enne, soccorse in codice verde e portate in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sta arrivando la Locale.

Un’automobile è finita fuori strada in via San Martino del Carso a Manerbio ed è scattato il codice rosso. E’ successo alle 7.49 e stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto si stanno dirigendo la Polstrada per ricostruire la dinamica del caso e la Croce bianca di Leno. Sarebbe coinvolta una sola persona, di cui al momento non si conoscono le generalità e le condizioni di salute. Seguono aggiornamenti.

