Non c’è l’ha fatta il 50enne coinvolto nell’incidente in moto in località Bettolino, a Verolanuova. Nonostante il lungo tentativo dei soccorritori di rianimarlo e l’arrivo tempestivo dell’eliambulanza, l’uomo è spirato sull’asfalto.

Incidente in moto

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Erano circa le 22.15: sembra che il centauro 50enne, all’altezza dell’autosalone in via Kennedy, abbia perso il controllo del mezzo rovinando sull’asfalto e finendo fuori strada. Le sue condizioni sono gravissime: sul posto sono giunte in codice rosso un’ambulanza dei volontari di Verolanuova e un’automedica. I paramedici in questo momento stanno cercando di rianimare il 50enne, che lotta tra la vora e la morte. E’ in arrivo anche l’eliambulanza.

Sul posto anche i Carabinieri per il rilievi del caso.

