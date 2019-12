Esce di casa per recarsi a fare l’aperitivo: arrestato per evasione

Esce di casa per recarsi a fare l’aperitivo con gli amici: arrestato per evasione dagli arresti domiciliari un 45enne di Villanuova sul Clisi.

I carabinieri della Stazione di Gavardo hanno tratto in arresto un 45enne di Villanuova sul Clisi per evasione.

I militari si sono recati a casa dell’uomo , dove avrebbe dovuto scontare gli arresti domiciliari per danneggiamenti, per un controllo, ma non lo hanno trovato.

I carabinieri hanno quindi deciso di controllare in paese e lo hanno rintracciato in un bar del centro, intento a sorseggiare comodamente un aperitivo. L’uomo è è finito in manette per il reato di evasione. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto.

