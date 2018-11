Il sindaco di Brescia ha incontrato a Palazzo Loggia gli studenti bresciani, tedeschi, lituani e polacchi partecipanti al progetto Erasmus Plus del Liceo Statale Gambara

Il progetto

Il Liceo Statale Gambara ha avviato con un gruppo di studenti il progetto Erasmus Plus sul tema della “Cultura dell’accoglienza”., che vede altri gruppi di studenti provenienti da Germania, Polonia, e Lituania insieme per scoprire le varie culture e la vita negli altri paesi d’Europa. Gli studenti, in questi giorni in visita in Italia, durante la giornata sono andati alla scoperta di Brescia e della sua storia.

L’accoglienza in Loggia

In sala dei Giudici di Palazzo Loggia il sindaco Emilio Del Bono ha incontrato il gruppo di studenti e ha raccontato loro come Brescia sia una città che da sempre lavora per l’accoglienza e per la convivenza pacifica di diverse comunità. Sottolineando le origini storiche del fenomeno migratorio in città, ma facendo notare anche ai ragazzi come l’Italia stessa in origine sia stata fondata dalla commistione di diverse popolazioni. “Qui in Italia siamo stati tutto – ha detto il sindaco ai ragazzi – prima sotto i francesi, poi attraversati dai tedeschi, occupati per diverso tempo dagli austriaci. Da sempre abbiamo conosciuto invasioni sia da nord che da sud. Se siamo così belli però, è proprio perché siamo stati formati da tanti popoli diversi”. Infine ha concluso con un augurio ai ragazzi e all’inclusione europea, un argomento più che mai all’ordine del giorno. “L’erasmus non deve essere solo l’occasione per farsi un viaggio, ma il modo migliore per costruire i cittadini europei del futuro. Il mio augurio è quello che possiate passare delle bellissime ore in questa città, ma soprattutto che ve ne ricorderete per aiutarci a creare un mondo migliore e più unito”.

