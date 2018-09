Originario di Remedello, tra l’elenco delle persone venute a mancare a seguito dell’epidemia di legionella, c’è anche Gino Daldoss. Ma l’autorità giudiziaria di Brescia vuole vederci chiaro e ha sospeso i funerali del pensionato, di 90anni, ricoverato all’ospedale di Asola e deceduto mercoledì.

Epidemia legionella: sospeso anche il funerale del 90enne

Come Gianfranco Bignozzi, anche l’ultimo saluto a Gino era stato programmato per questa mattina alle 10:30, ma poi spostato in extremis a data da destinarsi.