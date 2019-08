Archiviazione senza aver individuato cause ben precise, è questo ciò che, di fatto, si può dedurre dalla decisione presa dalla Procura Di Brescia che, ha chiesto sia chiuso oggi il caso delle morti sospette per legionella nel Bresciano.

«Si è conclusa l’indagine, iniziata nel settembre del 2018, relativa alla sospetta epidemia di legionella concentratasi principalmente nei Comuni di Montichiari, Carpenedolo, Calvisano, Remedello e Acquafredda» si legge nel comunicato «Si è accertato con approfonditi esami autoptici che nessun decesso dei pazienti affetti da polmonite è connesso alla legionella, batterio non rinvenuto. Sono state condotte articolate indagini scientifiche, effettuate con l’aurilio dei Carabinieri dei NAS, dell’Ats di Brescia e dell’Istituto Superiore di Sanità. L’ipotesi della presenza di un’unica fonte di contagio è stata esclusa e non è possibile determinare le fonti di diffusione del batterio se non in soli tre casi in cui questo è risultato compatibile con le acque del fiume Chiese»

La replica per punti del Comitato di Salute Pubblica