Dopo la tragica giornata di ieri la nottata ha visto alcuni interventi dell’ambulanza senza però emergenza di grave entità.

Infortunio

Una donna di 55 anni è rimasto schiacciato in via dei Traversi a Vobarno. Macava poco alle 22. Sul posto i volontari di Roe’ Valciano e l’automedica che hanno condotto la donna in ospedale assegnandogli il codice giallo.

Sconosciute le cause dell’intervento a Castegnato dove un uomo di 26 anni è stato soccorso sulla sua auto in Sp45. Sul posto i volontari di Ospitaletto.

Incidente

Incidente da codice rosso ad Azzano Mella alle 22.05. Luogo dello scontro è via Castello. Al momento non si sa di più.

Alle 5.50 sulla 45bis all’altezza di Poncarale ha avuto luogo un altro incidente. Soccorsi, non gravi, un uomo di 47 anni, una donna di 44 e un’altra persona.