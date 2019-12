Emergenza a Pontoglio: grave una 20enne. I soccorsi hanno raggiunto via Genova, l’emergenza è in codice rosso.

Emergenza a Pontoglio

Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’infortunio è classificato come “precipitato”, ma non si sa cosa sia successo. Intorno alle 23 è però scattata l’emergenza in via Genova, a Pontoglio. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso e sono giunti sul posto due ambulanze, l’automedica e i carabinieri. E’ coinvolta una 20enne e le sue condizioni sono piuttosto gravi: è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti.

