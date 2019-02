Emergenza a Chiari pochi minuti dopo le 14 quando i soccorsi sono stati chiamati per i morsi di alcuni cani.

Aggredite tre persone

Un postino privato, mentre stava portando la posta in una casa situata a pochi metri dal parchetto di via Milano, è stato aggredito da diversi cani di grossa taglia fuggiti dall’abitazione e l’hanno morso alla mano e alla gamba, raggiunto una donna di 57 anni a passeggio con il suo cane, e infine un altro uomo che è accorso per bloccare gli animali.

Salvata dai passanti

Ad accorrere per aiutare la signora sono arrivate alcune persone. Fra di loro lo chef Rocco Buffone di Urago d’Oglio e un altro uomo che hanno fermato le auto in mezzo alla strada e portato a bordo la donna, molto agitata per l’accaduto, e salvato il cagnolino al guinzaglio.

Nel frattempo un altro uomo è rimasto ferito cercando di fermare i cani che sembrava volessero darsi alla fuga.

Soccorsi

In via Milano è arrivata in codice giallo l’ambulanza da Rovato. Sono stati chiamati anche gli agenti della Polizia Locale di Chiari, e i Vigili del fuoco di Chiari.

