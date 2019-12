Emergenza a Chiari: intervengono i Vigili del fuoco. Sono stati allertati per un soccorso ma non si conoscono i dettagli.

Emergenza a Chiari

La sirena è suonata alle 17. I Vigili del fuoco volontari di Chiari sono stati allertati per un’intervento in via Sant’Angela Merici. Ancora non è noto cosa sia successo, ma non si tratta di un incendio. In loco si sono precipitati i pompieri così come l’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Chiari. È successo in una abitazione. Non si sa se qualcuno ha avuto un malore o se ci sono state altre cause che hanno necessitato l’intervento dei soccorso. La situazione è comunque sotto controllo e sono pervenute tutte le cure del caso.

