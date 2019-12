Emergenza a Botticino: codice rosso per un 62enne. Un uomo è caduto da una scala verso delle 9 e i soccorsi sono dovuti intervenire prontamente.

Emergenza a Botticino

Codice rosso a Botticino. La chiamata ai soccorsi in codice rosso è partita verso le 9 in via Emilio Morosini. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un uomo di 62 anni è caduto da una scala a Botticino Sera. L’emergenza, che inizialmente sembrava molto grave, si sta concludendo in codice giallo.

TORNA ALLA HOME