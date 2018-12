Tante emozione questa sera al teatro San Giorgio di Dello, dove un folto pubblico ha ascoltato la drammatica storia di Ema.

Una tragedia diventa occasione per stimolare il rapporto tra genitori e figli

Ema pesciolino rosso è il nome della fondazione creata da Gianpietro Ghidini dopo la tragica morte del figlio Emanuele. L’organizzazione no profit si propone di diffondere la dolorosa storia di Ema affinché ci sia una maggiore attenzione e consapevolezza nel rapporto tra genitori e figli. Numeroso il pubblico che stasera è intervenuto per ascoltare le parole di Gianpietro <<Voglio che questa storia triste si trasformi in speranza>>. Presenti il sindaco Ettore Monaco e il direttore dell’Istituto comprensivo G. Agosti, Pietro Michele Dursi <<Serate come queste hanno un alto valore educativo>>.

