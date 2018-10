Elisocorso a Leno: due auto si sono scontrate in via Isonzo. Sul posto due ambulanze e l’elisoccorso da Brescia per il codice rosso, poi diventato giallo.

Missione conclusa in giallo

Tutti i feriti sono arrivati in ospedale in codice giallo e sono stati ricoverati al Civile (elisoccorso) e in Poliambulanza (i trasportati su ruote). Coinvolte una giovane di 22 anni, un 68enne e una 63enne. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale.

Aggiornamento delle 14.20

Dei tre feriti coinvolti nell’incidente si sa che una ragazza ha 22 anni e un uomo ne ha 68. Ancora sconosciuta l’età dell’altra donna. Tutti sono stati soccorsi e caricati sui mezzi giunti sul posto: l’elisoccorso è atterrato al civile in codice giallo ancora alle 13.51, mentre l missione delle altre tre ambulanze è ancora in corso, sempre in codice giallo.

Aggiornamento delle 12.55

L’elisoccorso è ripartito per l’ospedale in codice giallo. La 22enne ferita e trasportata non è in fin di vita, ma ha preso una bella botta. Coinvolti anche un 68enne e un’altra donna.

Elisocorso a Leno: due auto si sono scontrate

Due auto hanno impattato sul rettilineo di via Isonzo ed è scattato immediatamente il codice rosso. Sul posto, nella frazione di Porzano, si stanno dirigendo due ambualnze e l’elisoccorso da Brescia. Allertati anche gli agenti della stradale e i Vigili del fuoco di Brescia.

Seguono aggiornamenti.