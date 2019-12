(Foto d’archivio)

Grave incidente a Paderno Franciacorta alle 20.45. E’ rimasto coinvolto un ragazzo di 19 anni.

Elisoccorso a Paderno

L’elisoccorso da Brescia è stato chiamato per soccorrere un giovane finito contro un ostacolo a Paderno in via Giuseppe Garibaldi. Sul posto anche l’ambulanza del Soccorso Fraterno in codice rosso. L’emergenza è stata fortunatamente declassata in “giallo” alle 21.35.

Al momento sembra che l’unico coinvolto sia il giovane.