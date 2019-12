Elisoccorso in arrivo a Salò oggi (martedì).

Elisoccorso in piazza Carmine

Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) si tratterebbe della caduta di un bambino di 8 anni.

Il fatto poco dopo le 14 in piazza Carmine. Sul posto, allertati in codice giallo, i Volontari del Garda e l’elisoccorso da Brescia.

Il bambino è caduto all’interno della struttura Casa della Fraternità – Croce Rossa Italiana. Ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi ma, in via precauzionale, si è optato per il trasporto in elisoccorso.

