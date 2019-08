Elisoccorso in arrivo a Rudiano per un malore. L’emergenza è partita in codice rosso per un 63enne.

Aggiornamento delle 10.34

E’ successo in una traversa di via Caduti. L’uomo, classe 1956 di Antegnate, stava lavorando per conto di una cooperativa. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma si sta cercando di capire la dinamica anche con l’Ats. Sembra comunque si sia trattato di un arresto cardiaco. L’operaio era impegnato nella sistemazione di un paletto per limitare il passaggio delle auto sulla pista ciclabile. E’ stato rianimato sul posto, ma era ancora privo di conoscenza quando è stato trasportato in elicottero.

Elisoccorso a Rudiano

Codice rosso a Rudiano. Un uomo di 60 anni si è sentito male in Cascina Fornasette. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso e sul posto si sono inizialmente precipitate l’automedica e l’ambulanza. E’ stato poi allertato l’elisoccorso. Sul posto stanno arrivando anche i Vigili del fuoco e il personale dell’Asst Franciacorta.

