Elisoccorso all’asilo di Leno per una bimba di 3 anni. E’ stata male ed è stato subito chiamato il 112, sul posto anche due ambulanze.

Elisoccorso all’asilo di Leno per una bimba di 3 anni

Si è sentita male e hanno chiamato l’eliambulanza. Una bambina di tre anni della scuola dell’infanzia di Castelletto di Leno è stata soccorsa circa un’ora fa, alle 9.40 di oggi, venerdì, in codice giallo in via Manzoni. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze da Brescia, ma per portare celermente la piccola in ospedale si è ritenuto dovesse intervenire l’elisoccorso.

Le sue condizioni non dovrebbero essere gravissime, ciò che è noto, per ora, è che la bambina ha avuto un malore. La missione dei soccorritori risulta ancora in corso.

TORNA ALLA HOME PAGE