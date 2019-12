Elisoccorso a Trenzano: un 50enne è rimasto schiacciato. L’infortunio è avvenuto in strada, in via dei Dossi, nella frazione di Cossirano.

Aggiornamento delle 16.10

Un agricoltore del luogo è rimasto schiacciato mentre stava potando un albero. Sembrerebbe che l’uomo di 50 anni sia stato colpito da un tronco mentre stava potando gli alberi sulla riva di un campo nella zona a Sud della zona industriale. E’ da poco atterrato l’elisoccorso proveniente da Brescia.

E’ successo alle 15.20. Un uomo di 50 anni è rimasto schiacciato ed è scattato il codice rosso. A Cossirano, frazione di Trenzano, in via dei Dossi è in arrivo l’elisoccorso. Sul posto anche l’ambulanza dei volontari di Trenzano e l’auto medica. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le condizioni dell’uomo non sarebbero gravissime per fortuna. Il codice dell’emergenza è infatti diventato giallo dopo circa venti minuti. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Seguono aggiornamenti.

