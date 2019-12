Elisoccorso a Travagliato per un incidente in bicicletta. E’ successo in centro, in via Roma. In ospedale una donna di 64 anni rovinata al suolo dopo lo scontro con la portiera di un’auto.

E’ successo alle 11.30 circa in via Roma. Una donna di 64 anni stava procedendo in sella alla sua bicicletta quando il manubrio della bici è stato urtato dalla portiera di un’auto che si stava aprendo in quel momento. La donna è rovinata al suolo ed è scattata l’emergenza in codice rosso.

Sul posto si sono precipitati i soccorritori con l’ambulanza da Roncadelle, un’auto medica da Brescia e l’elisoccorso decollato dalla città. Allertati anche i Vigili urbani di Travagliato, che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto e gestito la viabilità dell’arteria del centro. La 64enne è stata elitrasportata in Poliambulanza in codice giallo. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, dunque, la donna non sarebbe in pericolo di vita.

