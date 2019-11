Elisoccorso a Pontevico, 18enne cade in moto.

Elisoccorso e due ambulanze

Oggi (sabato) poco dopo le 14 è scattato il codice rosso per un incidente in via Roma che ha visto coinvolto un 18enne caduto in moto. Inizialmente si è temuto il peggio tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso, due ambulanze e l’elissoccorso da Brescia. Sul posto anche la Polizia Stradale.

Una volta sul posto sono state verificate le non gravi condizioni dell’incidentato, tanto che il codice è scalato al giallo.

