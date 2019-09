Elisoccorso a Manerbio per una caduta da moto. L’incidente è avvenuto alle 13.38 in via Cigole ed è scattato il codice giallo.

Aggiornamento delle 14.34

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che un ragazzo di 16 anni, che stava viaggiando in sella al suo motorino, sia rovinato al suolo dopo aver perso il controllo del due ruote. Avrebbe fatto tutto da solo e non sarebbe in pericolo di vita. La missione dei soccorritori è ancora in corso.

Elisoccorso a Manerbio per una caduta da moto

Una persona che stava viaggiando lungo via Cigole in sella alla sua due ruote è rovinata al suolo e subito è scattata l’emergenza in codice giallo. L’incidente è avvenuto alle 13.38 e sul posto si stanno precipitando i soccorritori della Croce Bianca di Brescia e l’elisoccorso. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza non si conoscono ancora le generalità del ferito né se ci sono ripercussioni sul traffico.

TORNA ALLA HOME PAGE