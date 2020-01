Questa mattina, verso le 5.30, si è verificato un incidente stradale ad Erbusco, in via Iseo. Ancora non chiara la dinamica dei fatti, quello che si sa è che la vettura rimasta coinvolta si è ribaltata e le quattro persone all’interno hanno subito traumi di diversa intensità. Due, in particolare, sono in gravi condizioni.

I coinvolti

Tra codici verdi e rossi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. C. R. maschio 20 anni, Residente a Martinengo, V. G. donna 17 anni, residente Romano di Lombardia e B.M. maschio 23 anni codice rosso, mentre la quarta persona, di cui al momento non sono note le generalità, ha necessitato il trasporto via aerea.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto anche i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia.. Erano presenti due squadre VF con il supporto di un autogrù. Una delle quattro persone ferite, incastrata, è stata prontamente liberata con l’ausilio di specifiche attrezzature tecniche. L’intervento è terminato alle ore 6.48. Per i rilievi è invece intervenuta la Polizia stradale.

