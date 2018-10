E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso a Edolo.

Bambino soccorso

A essere soccorso è stato un bambino di 2 anni sulla Strada provinciale 42.

Non si conoscono le ragioni dell’emergenza scattata alle 22.23. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’elisoccorso che ha accompagnato il bambino in codice giallo al Civile Pedriatrico.

Aggressione

A Maclodio una donna di 30 anni è stata aggredita in via Roma. Soccorsa dai volontari di Trenzano, è stata accompagnata al Civile in codice verde.

Incidente

A Manerbio un’auto è finita contro un ostacolo lungo la Spbs668 venti minuti dopo l’una. La donna di 30 anni è stata portata all’Ospedale di Manerbio in codice verde.