Elisoccorso a Carpenedolo per un precipitato grave. L’incidente è avvenuto alle 14.43 in via Achille Pozzi e immediatamente è scattato il codice rosso.

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 14.43 da via Achille Pozzi in codice rosso. Stando ai primi dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, le condizioni della persona che è precipitata in strada sarebbero gravi. Sul posto l’elisoccorso decollato da Verona, auto medica e ambulanza. Allertati anche i carabinieri per far luce sulla dinamica dell’accaduto.

