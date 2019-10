Elisoccorso a Bedizzole per una 17enne ferita a causa di un animale. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti prima delle 16 da via Caselle.

Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita a causa di un animale e, nonostante al momento la dinamica dell’accaduto non sia ancora chiara, ciò che è certo è che sul posto si sta recando l’elisoccorso decollato dall’ospedale di Bergamo. L’allarme è scattato in codice giallo pochi minuti prima delle 18 in via Caselle a Bedizzole. Stando ai dati forniti da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, la giovane non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna, ma avrebbe comunque riportato lesioni serie. Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche l’ambulanza.

