Elisoccorso a Bagnolo Mella per un 11enne, caduto sulla pista di motocrosso.

Elisoccorso a Bagnolo Mella, gravissimo un 11enne. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma pare che poco fa un 11enne sia caduto dalla sella di un ciclomotore, in via Montirone, nei pressi del centro sportivo, e abbia riportato importanti lesioni. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche l’elisoccorso.

Aggiornamento

Il ragazzino si trovava all’interno della pista di Motocross di Bagnolo Mella. Stava facendo dei giri di prova su uno dei ciclomotori quando improvvisamente è caduto dalla sella. Fortunatamente non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, ma ha riportato qualche ammaccatura. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Brescia.

