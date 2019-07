Elicottero in arrivo per una caduta da moto a Remedello. La chiamata in codice rosso é partita alle 22.

Elicottero a Remedello

Codice rosso a Remedello. All’impianto sportivo della strada Seriole Campagnotti si è verificato un incidente. Una persona è caduta dalla moto. La chiamata ai soccorsi é partita con la massima urgenza ed oltre all’auto medica é stato allertato direttamente anche l’elicottero. Ancora non si conosce la dinamica dei fatti così come le generalità della persona coinvolta.

(fotografia di repertorio)

