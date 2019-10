Elicottero a Seniga: 68enne soccorso per una puntura. E’ successo poco prima delle 8.30 a Regona e subito è partita la macchina dei soccorsi.

Aggiornamento delle 9.20

Un cacciatore è stato punto dalle api fuoriuscite dal nido e, essendo allergico, è andato in schock anafilattico. Per questo motivo è stato trasportato in elicottero.

Elicottero a Seniga

“Puntura”, questo quanto specificato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). L’emergenza a Seniga, precisamente Regona, è scattata alle 8.26, per un uomo di 68anni. E’ stato allertato subito anche l’elicottero oltre alle Forze dell’ordine e i Vigili del fuoco in quanto inizialemente deve essersi temuto il peggio. Poco dopo, i soccorsi sono stati catalogati in codice giallo, ma le condizioni dell’uomo restano preoccupanti.

TORNA ALLA HOME